Nacionales

Cancillería pide respeto a la integridad y garantías legales de los detenidos panameños en Cuba

Cancillería pide respeto a la integridad y garantías legales de los detenidos panameños en Cuba
ML | Fachada del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Redacción Web
03 de marzo de 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó que recibió confirmación de la embajada panameña en Cuba sobre la detención en La Habana de diez ciudadanos panameños, presuntamente vinculados a propaganda contra el Gobierno cubano.

Se detalló que “desde el primer momento, a través de nuestra representación diplomática, se han realizado gestiones formales ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para conocer la situación jurídica de nuestros connacionales, garantizar su integridad física y asegurar el pleno respeto a sus derechos conforme al derecho internacional y la legislación vigente”.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades cubanas, “el caso se encuentra en etapa inicial de investigación y será remitido a las instancias fiscales correspondientes. Panamá ha solicitado acceso consular continuo y garantías procesales”.

“El Gobierno panameño actuará con responsabilidad, prudencia y firmeza en la defensa de los derechos de sus ciudadanos, respetando al mismo tiempo la soberanía y el marco jurídico de la República de Cuba”, resalta la Cancillería.

Igualmente solicitaron a la República de Cuba el respeto al debido proceso, el apego a los derechos humanos y al derecho ciudadano para nuestros ciudadanos.

El comunicado concluye reportando que se mantendrá informadas a las familias por los canales oficiales y se brindará la asistencia consular necesaria.

Tags:
Cancillería
|
cuba
|
Cancillería de Panamá
|
integridad y garantías legales
|
detenidos en Cuba
|
panameños detenidos
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR