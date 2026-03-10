Cancillería panameña aclara que no se firmó documento en el evento “Escudo de las Américas”

La Cancillería de Panamá compartió un comunicado en el que manifestó que no se firmó documento alguno durante el evento “Escudo de las Américas”, realizado el día 7 de marzo, sino que se realizó un acuerdo tácito para unir fuerzas contra el crimen internacional.

Mencionaron que, Panamá tiene acuerdos de cooperación con Estados Unidos, con Colombia y con otras naciones.

“El denominado Escudo de Las Américas, es un acuerdo de trabajo entre 12 naciones del continente, que refuerza los trabajos coordinados ya existentes”, explicaron en el escrito.

Detallaron que, “estas acciones son fundamentales para avanzar en la lucha del narcotráfico, pues está demostrado que se necesita de la cooperación internacional para que el SENAN, el SENAFRONT y la Policía Nacional tengan, aún más éxito en la lucha contra el complejo financiero y criminal que existe alrededor de las drogas”.

“Queda claro que estas acciones, no tienen ninguna contradicción con el Tratado de Neutralidad del Canal, toda vez que las acciones son contra organizaciones criminales, que muchas veces financian el terrorismo internacional”, aclararon de la Cancillería.