Cancillería informa del retorno de 17 panameños vinculados al conflicto Rusia-Ucrania

Un total de 17 ciudadanos panameños han regresado a Panamá luego de estar vinculados de alguna manera con el conflicto entre Rusia y Ucrania, informó este 27 de agosto el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con la Cancillería, 11 de los panameños retornaron desde la Federación de Rusia y seis desde Ucrania, como resultado de las gestiones diplomáticas y consulares realizadas por el Estado panameño en coordinación con sus respectivas misiones diplomáticas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que mantiene gestiones para identificar a otros ciudadanos panameños que, bajo cualquier modalidad o circunstancia, puedan encontrarse vinculados a las fuerzas armadas o al conflicto entre ambos países, con el objetivo de procurar su desvinculación y retorno seguro a Panamá.

La Cancillería señaló que, por instrucciones del presidente José Raúl Mulino, se han activado recursos humanos, diplomáticos y materiales para conocer la situación de los connacionales y gestionar su regreso al territorio nacional.

Como parte de estas acciones, Panamá ha sostenido cuatro reuniones de alto nivel y coordinación diplomática con representantes de la Embajada de Rusia en Panamá, además de dos reuniones con representantes de la Embajada de Ucrania.

Durante estos encuentros, según el Ministerio, se ha solicitado facilitar, cuando sea jurídicamente procedente, la desvinculación de ciudadanos panameños de las fuerzas armadas y su retorno seguro y ordenado.

El canciller Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez también ha remitido comunicaciones diplomáticas a las autoridades de Rusia y Ucrania, en las que ha apelado a consideraciones humanitarias y a las relaciones que Panamá mantiene con ambas naciones para facilitar la asistencia y protección de los ciudadanos panameños.

La Cancillería informó además que el Ministerio Público inició investigaciones para determinar si se ha producido alguna conducta que pudiera revestir carácter penal y que haya facilitado o promovido la vinculación de ciudadanos panameños con fuerzas militares relacionadas con el conflicto.

El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que estas investigaciones corresponden a las autoridades competentes y que deberán desarrollarse con pleno respeto al debido proceso y al ordenamiento jurídico panameño.

Mientras tanto, las embajadas de Panamá en Rusia y en Polonia —esta última concurrente para Ucrania— mantienen gestiones para conocer el estatus de los connacionales que aún puedan encontrarse vinculados al conflicto, facilitar el contacto y brindar asistencia consular.

La Cancillería también aseguró que mantiene comunicación con los familiares de los ciudadanos involucrados para informarles sobre las gestiones que el Estado puede realizar dentro del marco jurídico correspondiente.