Canciller panameño se reunirá con su homólogo chino, Wang Yi, en EE. UU.

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, asistirá mañana martes a una sesión especial del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que António Guterres, secretario general del organismo, pronunciará el discurso inaugural.

En el marco de su participación en la sede de la ONU, el jefe de la diplomacia panameña se reunirá con Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, informó la Cancillería panameña.

El encuentro será de agenda abierta con el fin de armonizar las relaciones entre Panamá y China, naciones que desde hace 170 años mantienen vínculos migratorios, comerciales y culturales.