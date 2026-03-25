$!Canciller Martínez-Acha se reunió con panameños detenidos en Cuba

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, se reunió este miércoles, con los 10 panameños detenidos en un encuentro que se prolongó por una hora. Durante la sesión, el canciller sostuvo un extenso diálogo en el que pudo comprobar su estado de salud y confirmar que están recibiendo un trato humanitario y la debida asistencia legal, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La visita se produjo durante la estancia oficial del canciller panameño en Cuba para dialogar con el presidente Miguel Díaz-Canel sobre temas regionales, el multilateralismo y el derecho internacional, en una reunión celebrada en el Palacio de la Revolución. El mandatario cubano agradeció a Panamá su disposición para colaborar y la posibilidad de establecer acuerdos de cooperación en materia de medicinas y biotecnología.

Por su parte, el canciller Martínez-Acha Vásquez agradeció al gobernante el trato ofrecido a los panameños detenidos en La Habana, con quienes se había entrevistado horas antes.

En el encuentro con el mandatario cubano participaron el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y la directora de América Latina y el Caribe de la cancillería, Ileana Núñez. Al canciller panameño lo acompañaron el embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pittí, y el asesor Adolfo Ahumada.