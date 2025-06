Cancela licitación de empresa que buscaba suministrar almuerzo en las escuelas

El presidente José Raúl Mulino dijo que ordenó a la ministra de Educación, Lucy Molinar, suspender la licitación pública para el suministro de alimentos para el programa de almuerzos escolares.

Había denuncias de que se iba a favorecer a una empresa que no era la que había presentado mejor precio.

“Me enteré esta mañana, y la he mandado a bajar. Se lo comuniqué por chat a la ministra, que baje esa licitación inmediatamente. Igualmente he recibido la comunicación del contralor de la República de que no la iba a refrendar, yo lo apoyo en eso; yo no tengo nada que ver con ese tipo de cosas”, manifestó Mulino, durante su conferencia semanal de este jueves.

El mandatario añadió que una diferencia de $7 millones entre una empresa y la otra, “no hay razón que justifique, por lo menos en mi libro, para que haya una licitación. Mejor cancelemos eso, que no se necesita un problema más en Meduca”.