Camioneros harán caravana este martes, exigen el pago de apagar incendio en Cerro Patacón en 2023

Los miembros de la Asociación de Transportistas de Camiones Volquetes de Panamá (ATCAVOLPA) realizarán este martes, 18 de junio, una caravana desde Panamá Este hasta la Presidencia de la República, para solicitar el pago del trabajo que realizaron apagando el incendio en Cerro Patacón en febrero de 2023.

Wilford Carrera, presidente de la asociación, explicó que serán más de 50 camiones que participarán de esta caravana, a partir de las 6:00 a.m., ya que se les adeuda alrededor de 300 mil balboas.

“Cuando hubo el incendio en Cerro Patacón nos llamaron de Presidencia y nos prometieron que nos iban a pagar a la semana, porque había que apagar el incendio. El incendio se apagó con tierra, con camiones volquetes que se llenaban y se tiraban con tierra en patacón, de esa manera se apagó el incendio que era algo de Seguridad Nacional. Esto pasó en 2023, hemos estado todo el 2023 tratando que se nos pagara”, afirmó el presidente de la asociación.

Carrera afirmó que en diciembre del año pasado les notificaron de Presidencia que “se traspasó una partida a la Autoridad de Aseo, que era una parte de lo que se adeuda, para que se nos hiciera el pago y de la entidad tenían que poner la diferencia para pagarnos. No sabemos qué pasó con el dinero y todavía no se nos ha hecho el pago”.

“La Autoridad de Aseo se comunicó también con nosotros, nos solicitó los equipos. Nos dijeron que nos pagarían en una semana. Cuando preguntamos por el contrato, nos dijeron que se haría sin contrato porque era algo del Consejo de Seguridad; luego que realizamos el trabajo nos dijeron que sí tendrían que hacer el contrato o una orden de compra. Ahora, dicen que no pueden hacer contrato ni orden de compra porque no tienen el dinero, pero ellos solicitaron nueve millones hace unos días que se lo aprobó el Cena (Consejo Económico Nacional); sin embargo, nos dijeron que en ese presupuesto no estábamos incluidos, que ellos están solicitando otro dinero adicional para ver si nos incluyen. Si estuviera el contrato no pasa nada, el próximo gobierno nos paga, pero ellos se están yendo, dejando al próximo gobierno con un problema”, relató.

De la Autoridad de Aseo aseguraron que ese pago se encuentra en una revisión exhaustiva en la Contraloría General de la República, ya que supuestamente encontraron algunos datos que no están muy claros y que posiblemente demorarán al menos 15 días más.