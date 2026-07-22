CAMCHI alista su XIV Rueda de Negocios

Y. Ortíz | La Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI) anunció la XIV edición de la Rueda de Negocios que se realizará del 26, al 28 de agosto en Federal Mall.

En el marco de su gira anual por la capital, la directiva de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI) sostuvo una reunión ampliada con sus socios para presentar la XIV edición de la Rueda de Negocios.

Mavis Polo Cheva, presidenta del gremio, detalló que este “es un evento de gran relevancia al que le estamos dando la importancia de nuestras bodas de diamante, al cumplir 75 años”, subrayó la dirigente gremial. La Rueda de Negocios se consolida como una plataforma clave para el intercambio comercial, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de alianzas estratégicas entre empresarios locales e internacionales, impulsando el dinamismo económico de Chiriquí, recalcó Francisco Serracín, director del evento.

Este año esperan la participación de 250 empresas y transacciones por arriba de los B/.25 millones. También realizarán un foro informativo sobre el impacto del fenómeno de El Niño con expositores nacionales e internacionales.