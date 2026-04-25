Cae sujeto armado tras intensa persecución en Belisario Frías

Tras una intensa persecución por el sector de La Chatarrera, en Belisario Frías, unidades policiales lograron capturar a un joven de 22 años en posesión de un arma de fuego

De la Policía Nacional informaron que la acción se desarrolló durante un recorrido preventivo, cuando las unidades observaron a un sujeto que, al notar la presencia policial, emprendió la huida. Durante la persecución, el individuo intentó saltar un muro, momento en el cual fue interceptado por las unidades, quienes le dieron la voz de alto, logrando su aprehensión.

Detallaron que tanto el aprehendido como los indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.