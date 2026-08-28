Bomberos extienden al mar la búsqueda de menor arrastrado por corriente en Veranillo

La búsqueda del menor que fue arrastrado por una corriente en Veranillo, sector 18, se extendió este viernes hacia la bahía de Panamá, luego de completar varios barridos por cuerpos de agua de la zona, informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

Las unidades recorrieron el río Palomo, los alrededores de la antigua cárcel de mujeres y el río Matías Hernández hasta su desembocadura, sin lograr ubicar al menor.

Ahora, las labores se desarrollan mar afuera a bordo de la lancha Niña Isis, donde los bomberos mantienen el operativo con la esperanza de encontrar al menor.

De acuerdo con los Bomberos, la búsqueda se mantendrá hasta las 6:00 p.m., debido a que la oscuridad dificulta continuar con las operaciones. De no ser localizado durante la jornada, el operativo será reanudado mañana.