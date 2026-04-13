Bomberos descartan posible fuga de gas en el Ministerio de Salud

Personal de la unidad especializada en atención de emergencias por materiales peligrosos (MATPEL) de la Estación de Balboa Segismundo Navarro atendió un llamado de emergencia en las instalaciones del Ministerio de Salud, específicamente en los edificios 261 y 265 de Ancón, por una posible fuga de gas.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, indicó que, tras la inspección realizada por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, se determinó que el área es segura, descartándose riesgos que comprometieran la seguridad del personal o del público. Aseguró que no se registraron afectaciones a pacientes, ya que en estas estructuras funcionan únicamente oficinas administrativas.

El titular de Salud recalcó que estos edificios, con más de 100 años de antigüedad, requieren un mantenimiento integral, por lo que ya se están coordinando las acciones necesarias para su adecuación.

Por su parte, Karen Holder, directora de la Oficina de Gestión de Riesgos del Minsa, explicó que el Cuerpo de Bomberos acudió al sitio con equipos especializados para detectar posibles fugas de gas; sin embargo, no se identificó presencia ni contaminación por este tipo de sustancia. Agregó que se continuará investigando el origen de un olor extraño, similar al gas, reportado en el área.