Bomberos atienden 300 emergencias en las últimas 72 horas

Un total de 300 emergencias fueron atendidas durante las últimas 72 horas en todo el país por personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), a través de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE), el Servicio de Atención Médica Prehospitalaria, Emergencia y Rescate (SAMER) y la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI).

El sargento segundo José Cabrera, de la DINASEPI, informó que los incidentes de mayor ocurrencia fueron 44 caídas de árboles, 25 accidentes vehiculares, 14 casos por desperfectos eléctricos, 12 escapes de gas y 11 incendios de vehículos. También se registraron cinco incendios estructurales, entre otros eventos. Los equipos especializados desplegaron recursos para labores de extinción, búsqueda y rescate, atención médica prehospitalaria y acciones de prevención, según la naturaleza de cada suceso.

Ante el riesgo por colapso de vegetación, el BCBRP recomienda evitar acercarse a árboles o ramas inestables, mantenerse alejado de postes y cables eléctricos, y abstenerse de manipular situaciones de peligro. Asimismo, en caso de sismo, la institución sugiere mantener la calma, resguardarse en un lugar seguro y, al finalizar el movimiento, dirigirse al punto de encuentro establecido, evitando acercarse a estructuras con daños o grietas.

Finalmente, el BCBRP exhortó a la ciudadanía a elaborar y practicar un plan familiar de emergencia, identificar las rutas de evacuación y definir puntos de encuentro seguros.