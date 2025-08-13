Bibliotecarios del país participan en el Segundo Congreso “Saberes Abiertos y Tecnología Emergente”

Más de 180 custodios del saber de bibliotecas de todo el país se reúnen en el Centro de Convenciones Atlapa para el Segundo Congreso de Bibliotecarios 2025, comunicó la Cámara Panameña del Libro.

Mediante una nota de prensa, el comité organizador señaló que bajo el lema “Saberes abiertos y tecnología emergente”, este congreso de tres días busca ser un espacio para la reflexión, el diálogo y la formulación de nuevas propuestas para el futuro de las bibliotecas en Panamá.

Asimismo, mencionó que el evento se extenderá hasta el 15 de agosto en el Salón Zaratí, con una agenda variada y actualizada que incluye temas que reflejan los desafíos y las oportunidades del siglo XXI.

Entre los principales puntos de la agenda se encuentran: “Los recursos digitales en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional”, “La inclusión, diversidad e interculturalidad en las bibliotecas”, “La narrativa visual en libros” y “El acceso abierto a las humanidades y ciencias sociales”.

Orit Btesh, presidenta de la Cámara Panameña del Libro, brindó la bienvenida a los participantes, destacando el rol fundamental de las bibliotecas. “Las bibliotecas son motores de innovación y acceso equitativo a la información”, afirmó.

“Es un espacio de propuestas para compartir experiencias, un encuentro de ideas y de renovada inspiración para todos”, añadió.

Por su parte, Katherine Bucktron, directora Nacional de Derechos Culturales y Ciudadanía, enfatizó la importancia social de estos centros de conocimiento, destacando que “Las bibliotecas son, en esencia, los cimientos sobre los que construimos una ciudadanía cultural sólida y consciente”.

Bucktron indicó que “su labor diaria es la de custodios del saber, mediadores de historias y gestores de la información. Son ustedes, con su dedicación y pasión, quienes hacen posible que la magia de los libros y el acceso al conocimiento lleguen a cada rincón de nuestra nación”.