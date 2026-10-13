Balance del sismo: 11,460 afectados, 27 lesionados y más de 600 escuelas con daños

Un total de 11,460 personas resultaron afectadas por el sismo registrado en Panamá, según el balance preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que también reporta daños en más de 600 centros educativos.

José Ramón Icaza, secretario de Metas, informó en conferencia que hasta el momento se han evaluado 3,367 familias y se contabilizan 27 personas con lesiones leves a moderadas, atendidas en su mayoría en las zonas afectadas. Añadió que no se reportan víctimas fatales ni personas desaparecidas.

Las afectaciones se extienden a casi todo el país, con mayor impacto en las provincias de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé y Chiriquí.

En cuanto a la asistencia humanitaria, Icaza indicó que se han movilizado más de 121 mil libras de ayuda por vía aérea y trasladado más de 331 toneladas de agua para comunidades y hospitales. También se han realizado 28 evacuaciones de pacientes.

Actualmente, funcionan más de 33 albergues que atienden a más de 2,841 personas. Según el funcionario, la ayuda recibida en los centros de acopio se distribuye de acuerdo con las necesidades reportadas por los equipos en el terreno, con prioridad para las comunidades más afectadas.

Detalló que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) trabaja en dos frentes para atender los daños en las viviendas: la reparación de las que sufrieron afectaciones parciales y la reconstrucción de las que quedaron destruidas.

“La primera es la reparación de las viviendas con daños parciales para que las familias puedan regresar a sus hogares lo antes posible. La segunda es la reconstrucción de las viviendas que se perdieron por completo”, explicó el funcionario al detallar las acciones de la entidad.

Icaza informó que este martes comenzaron los traslados de materiales de construcción hacia depósitos regionales ubicados en las zonas afectadas.

“Hoy movilizamos cuatro camiones llenos de bloques, aceros, carriolas, puertas, ventanas, láminas de zinc”, señaló. Desde esos depósitos se distribuirán los materiales a las comunidades y viviendas que requieran atención.