El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ha localizado 1,656 réplicas asociadas al terremoto de magnitud 7.5 ocurrido el pasado 9 de octubre en Azuero. Sin embargo, la cantidad de movimientos diarios ha disminuido de entre 50 y 100 durante los primeros días a ocho registrados este 17 de noviembre.

Héctor Pineda, geógrafo y operador de la Red Sísmica del Instituto, informó que los ocho eventos registrados este martes se localizaron principalmente alrededor de Tonosí. Entre ellos destacó un sismo de magnitud 3.1 en Santiago y otro de magnitud 5.0 entre Chitré y Macaracas, que fue percibido por la población.

Pineda explicó que las réplicas son parte del proceso normal de reajuste de la corteza terrestre después de un terremoto de gran magnitud. Añadió que la disminución progresiva de estos movimientos refleja un cambio en el comportamiento de la actividad sísmica.

No obstante, el Instituto de Geociencias mantiene el monitoreo de la zona, debido a que no todas las réplicas pueden ser localizadas inmediatamente por los sistemas de registro.

La institución recomendó a la población mantenerse informada mediante sus canales oficiales y seguir las orientaciones de las autoridades de protección civil.