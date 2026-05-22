$!Aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) estableció un aviso de vigilancia por lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta las 11:59 p.m., del domingo 24 de mayo de 2026, según los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

La medida se toma producto de un periodo de mayor inestabilidad atmosférica, asociado con la activación de diversos sistemas atmosféricos y el paso de la cuarta onda tropical de la temporada sobre el país, generando nuevos eventos lluviosos significativos, detalla el informe del IMHPA.

“Debido a estas condiciones se estiman máximos acumulados de lluvias diarios entre 20 y 75 mm. En un periodo de tres días, los acumulados podrían oscilar entre 60 y 225 mm”, explicaron las autoridades.

SINAPROC advierte sobre el riesgo de:

Crecidas repentinas de ríos y quebradas.

Inundaciones urbanas y rurales.

Deslizamientos de tierra en áreas vulnerables.

Caída de árboles y desprendimiento de objetos por ráfagas de viento.

Descargas eléctricas de nube a tierra.

Recomendaciones a la población

Evite cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.

Manténgase alejado de árboles, postes eléctricos y estructuras inestables durante las tormentas.

Asegure techos, zinc y objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Extreme las medidas de precaución en áreas propensas a inundaciones y deslizamientos.

Los residentes cercanos a ríos y laderas deben mantenerse atentos a cualquier cambio y reportar emergencias.

Los pescadores artesanales, bañistas y operadores de embarcaciones pequeñas deben tomar precauciones en ambos litorales del país.

Manténgase informado a través de los canales oficiales de SINAPROC e IMHPA.