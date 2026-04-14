Aviación Civil Internacional eliminó la alerta de seguridad que existía sobre Panamá

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) eliminó oficialmente la alerta de seguridad que existía sobre Panamá, anunció el capitán Rafael Bárcenas Chiari, director general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC).

Bárcenas explicó que fue un trabajo conjunto entre la AAC y el Aeropuerto Internacional de Tocumen lo que permitió que los organismos internacionales validaran los sistemas de revisión y el sistema del One Stop Security (OSS). Este último fue implementado el 1 de enero de 2025, poniendo fin a más de 10 años de incumplimiento normativo en materia de seguridad de la aviación.

El director general expresó que Panamá está cumpliendo al 100 % y cuenta con un sistema robusto que debe mantenerse en el tiempo. “Esto no significa que, por haber alcanzado el cumplimiento hoy, las futuras administraciones puedan desentenderse. Se trata de un sistema que requiere inspecciones, revisiones y validaciones cada 24 meses por parte de otros países, y que debe sostenerse bajo esos estándares de forma continua, hasta que en el futuro logre consolidarse como un sistema multilateral”, detalló.

En tanto, José Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., aseguró que el beneficio de salir de esa lista es que Panamá, como ya se ha señalado, mantiene un crecimiento cercano al 9 % anual, y este avance forma parte de ese impulso, ya que contribuye a sostener y fortalecer dicho crecimiento.

“Como he mencionado, se proyecta que para el año 2030 el país alcance los 30 millones de pasajeros. Esto conlleva múltiples retos, pero uno de los más importantes es garantizar que el sistema operativo del aeropuerto funcione de manera eficiente. En ese sentido, este logro representa un paso fundamental para acompañar ese crecimiento y asegurar la capacidad operativa necesaria en el futuro”, agregó Ruiz Blanco.

De esta manera, Panamá ha sido pionero en la implementación del sistema OSS y, gracias a ello, ha sido convocado por otros países para brindar asistencia técnica en la adopción de este mismo modelo en distintos hubs de la región. Esto posiciona al país como líder en la materia y demuestra que este sistema puede replicarse y operar con éxito en otros puntos del continente en un futuro cercano, expresó la AAC en un comunicado.