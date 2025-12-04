Auxilios económicos: Contraloría presentará 2,860 expedientes ante el Ministerio Público

El Contralor General, Anel Bolo Flores, anunció que se analizaron más 4 mil expedientes de los famosos auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

“En eso hemos terminado y hoy estamos presentando al Ministerio Público más de 2,860 expedientes, que suman un perjuicio económico al país y al dinero de los panameños, por arriba de los 52 millones de dólares”, manifestó Flores este jueves, 4 de diciembre.

El Contralor expresó que, “esperamos que el Ministerio Publico haga lo propio y podamos de alguna manera rescatar esos dineros, porque se convierten en préstamos o que alguien pague las consecuencias por el mal uso de los dineros de los panameños”.

Por otro lado, el contralor indicó que la próxima semana se estarán entregando casi 18 auditorías de las juntas comunales, que manejaron fondos de la descentralización en el gobierno anterior.