Autoridades realizan allanamientos en Bambú Lane

Miembros de la Policía Nacional y fiscales del Ministerio Público realizó un operativo especial en el sector de Bambú Lane, provincia de Colón, que incluyó el allanamiento de varios apartamentos.

La acción policial se llevó a cabo luego de que, durante las labores para suspender, este domingo, una fiesta clandestina en este sector, se produjera un enfrentamiento que dejó como resultado varias personas heridas y la sustracción del arma de reglamento de un agente de la entidad de seguridad.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para recuperar el arma y esclarecer lo sucedido. En un comunicado, la Policía Nacional explicó que los organizadores del evento tienen responsabilidad en lo ocurrido, al considerar que deben colaborar con las autoridades y garantizar condiciones seguras en este tipo de actividades.