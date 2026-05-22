Autoridades de Azuero se reúnen ante el incremento de accidentes de tránsito

Con el objetivo de definir estrategias y fortalecer las acciones orientadas a combatir el alto índice de accidentes de tránsito registrados durante las últimas semanas en Azuero, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) convocó a una reunión de coordinación con las principales autoridades de la región.

Durante la sesión de trabajo se analizaron los puntos críticos de la seguridad vial en Azuero. Las autoridades mostraron especial preocupación por la cantidad de actividades locales que involucran el consumo de bebidas alcohólicas, identificándolo como uno de los factores de mayor riesgo en las vías, explicó la ATTT.

Como resultado de la reunión se estableció una estrategia para el desarrollo de operativos conjuntos entre la ATTT y la DNOT, así como otras acciones puntuales en materia de tránsito y transporte. Estas medidas buscan reforzar la vigilancia en carretera, prevenir conductas irresponsables al volante y garantizar un entorno más seguro para la ciudadanía.

Al encuentro asistieron las directoras regionales de la institución, Diana Batista, por la provincia de Herrera, y Linndy Mitre, por Los Santos; los jefes de las zonas de policía de ambas provincias, junto al personal de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional.