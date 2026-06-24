Autoridades aeronáuticas de América fortalecen la seguridad aérea

La Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) informó que Panamá es sede de la Reunión Regional FAL-AVSEC, un evento de alto nivel organizado conjuntamente por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC).

La entidad aeronáutica manifestó que “este foro estratégico cuenta con la participación de más de 25 delegaciones internacionales, incluyendo representantes de Antigua y Barbuda, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana, México y el Reino Unido, entre otros países.

La reunión se fundamenta en dos ejes críticos del Convenio de Chicago, el anexo 17 (Seguridad de la Aviación - AVSEC), para proteger la aviación civil contra interferencias ilícitas, y el anexo 9 (Facilitación - FAL), orientado a agilizar los procesos migratorios y logísticos sin comprometer la seguridad.

El Capitán Rafael Bárcenas, director general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), destacó “nuestro país se siente profundamente complacido de recibir a profesionales y autoridades que comparten una misma visión: fortalecer la aviación civil como una herramienta de desarrollo, integración y progreso para nuestros pueblos”.

Asimismo, Bárcenas detalló que: “La aviación moderna nos exige mantener un delicado equilibrio entre dos objetivos igualmente esenciales. Por una parte, debemos garantizar la protección de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita y amenazas emergentes; por la otra, debemos promover procesos ágiles y eficientes”.