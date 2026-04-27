Autoridad de Pasaportes suspende atención a nivel nacional por fallas técnicas

La Autoridad de Pasaportes de Panamá anunció la suspensión temporal de sus servicios a nivel nacional debido a fallas en sus sistemas tecnológicos, ocasionadas por una interrupción en el suministro eléctrico registrado el pasado sábado.

La medida estará vigente del lunes 27 al miércoles 29 de abril de 2026, mientras los técnicos trabajan en el restablecimiento de las plataformas, informará de la entidad en un comunicado.

Explicaron que, “los usuarios que realizaron el trámite de pasaporte hasta el viernes 24 de abril podrán retirar su documento en la sede correspondiente, en el horario regular de entrega, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.”.

“Desde el momento del incidente, personal especializado de la institución, en coordinación técnica con el proveedor del servicio, se mantiene trabajando de manera continua para restablecer plenamente las plataformas en el menor tiempo posible”, detallaron.