ATTT realiza verificación de buses como parte del operativo de fin de año

Este miércoles, 31 de diciembre, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizó un operativo de fin de año en la Gran terminal de transporte de Albrook, para garantizar el traslado seguro de los usuarios del transporte público a los distintos puntos del país.

Detallaron que, “durante esta jornada, el Cuerpo de Inspectores de la entidad intensificó las revisiones técnicas y administrativas para asegurar que las unidades que prestan el servicio cumplan con los estándares exigidos por ley”.

En el marco del operativo, de la ATTT explicaron que “se verificó que los autobuses se encuentren en buenas condiciones de funcionamiento, revisando aspectos como el estado de los neumáticos y luces. Se validó que los conductores porten su documentación en regla, incluyendo licencias adecuadas según el tipo de vehículo, seguros vigentes y certificados de operación actualizados”.

Además de estas acciones de fin de año, la ATTT presentó su informe anual, destacando avances en materia de operativos de tránsito, supervisión de escuelas de manejo, fortalecimiento del Cuerpo de Inspectores y mejoras en la señalización a nivel nacional.

Avances del Operativo “Mal Parqueados”

Durante este periodo se realizaron 22 operativos, en los cuales se levantaron 351 infracciones y se remolcaron 222 vehículos. Las principales zonas intervenidas fueron Punta Pacífica/Hospital Punta Pacífica (29%), Hospital Santo Tomás (20%) y Costa del Este (19%), explicaron de la ATTT.

Escuelas de Manejo

Actualmente, la ATTT detalló que “mantiene un registro de 99 Escuelas de Manejo a nivel nacional. Durante el 2025 se entregaron 56 resoluciones de autorización, mientras que 43 resoluciones permanecen pendientes de emisión y/o entrega”.