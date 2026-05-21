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ATTT coloca 134 multas por obstruir el libre tránsito

ATTT coloca 134 multas por obstruir el libre tránsito
Redacción Web
21 de mayo de 2026

En el operativo “Mal Parqueados” de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), realizado en los corregimientos de San Francisco y Ancón, se colocaron 134 infracciones a vehículos mal estacionados, informó la entidad.

Los operativos se enfocaron en atender denuncias ciudadanas y despejar vías principales y secundarias afectadas por automóviles estacionados en zonas prohibidas, sobre aceras o bloqueando intersecciones.

En San Francisco se detectaron 46 infracciones en el área de la calle José Matilde Pérez, calle 78 Este, avenida Dr. Belisario Porras, calle Eduardo Tejería Davis y calle José A. Fernández.

Mientras tanto, en los puntos del bulevar Paseo Dorado, avenida McGregor, avenida Fontana, urbanización Condado del Rey, Green Park y la calle Torres de Milán se colocaron 88 multas a conductores que infringieron las normativas de tránsito vigentes.

La ATTT reiteró a toda la ciudadanía que los operativos contra vehículos mal estacionados continuarán realizándose de manera sorpresiva en differentes puntos de la ciudad capital.

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