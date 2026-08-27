Arrestan a mujer vinculada al homicidio de un estadounidense en Punta Pacífica

Una mujer fue aprehendida por su presunta vinculación con el homicidio de un hombre de nacionalidad estadounidense ocurrido en un apartamento ubicado en Punta Pacífica, ciudad de Panamá, informó la Procuraduría General de la Nación.

El caso se registró el 24 de agosto de 2026, cuando fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre dentro del inmueble. De acuerdo con el médico forense, la víctima murió a consecuencia de heridas provocadas con un arma blanca en el cuello, tórax y manos.

Según las investigaciones de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, la noche anterior al hallazgo una mujer fue vista ingresando al apartamento.

La sospechosa fue aprehendida cuando presuntamente intentaba volver a ingresar al lugar. Previamente, las autoridades habían corroborado la sustracción de dinero que la víctima mantenía.