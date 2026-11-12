Arrestan a alias “Tincho” por tentativa de homicidio y posesión ilegal de arma de fuego en Las Garzas

Un hombre conocido con el alias de “Tincho” fue aprehendido durante un allanamiento realizado en el sector de Narnia, corregimiento de Las Garzas, por unidades policiales en coordinación con el Ministerio Público.

Según informó la Policía Nacional, el ciudadano mantenía una orden de captura vigente por su presunta vinculación con un delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio.

Durante la diligencia, los uniformados también ubicaron y decomisaron un arma de fuego tipo pistola, dos proveedores y varias municiones, que fueron incorporados como indicios dentro de las investigaciones.

El aprehendido, junto con el arma de fuego y las demás evidencias, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.