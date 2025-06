Archivan denuncia de Roberto Ruíz Díaz por ser falsa y estar basada en mentiras

ML | La Fiscalía Superior Anticorrupción ordenó el archivo de una denuncia presentada por el vice alcalde capitalino, Roberto Ruíz Díaz, quien acusó al consultor norteamericano Alejandro Miranda, lo cual resultó falso e infundado.

Según el resuelto judicial, Miranda no está nombrado, no tiene contrato y no resultó cierto que usurpara funciones públicas, diera órdenes en el municipio de Panamá o se le viera “paseando” por las instalaciones municipales.

El propio Municipio de Panamá informó que Miranda no trabaja en la alcaldía, lo cual supuso, de acuerdo a la investigación de la fiscalía que terminó en el archivo de la denuncia, en una falsedad.

La fiscal anticorrupción, Adela Cedeño Sanjur, al archivar el proceso, amparada en el artículo 275 del Código Procesal Penal, reiteró que en la denuncia de Ruíz Díaz “no hay delito” y no hubo usurpación de funciones públicas, tal como se aseguró.