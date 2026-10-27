Aprueban extensión hasta 2048 del contrato entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate, con 43 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, el Proyecto de Ley No. 724, que extiende hasta 2048 los beneficios fiscales contemplados en el contrato entre el Estado panameño y la Fundación Ciudad del Saber.

La iniciativa aprueba la Adenda No. 1 al contrato establecido mediante el Decreto Ley No. 6 del 10 de febrero de 1998. La extensión de los beneficios será retroactiva desde 2023.

Entre las disposiciones contempladas se mantienen las exoneraciones de impuestos nacionales, contribuciones, tasas y gravámenes, incluidos el Impuesto de Importación, el Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), así como el Impuesto de Inmuebles, conforme a las condiciones legales aplicables.

La adenda también establece mecanismos para reforzar el control y seguimiento de las empresas que se beneficien de estas exenciones. Para ello, la Fundación Ciudad del Saber deberá remitir a la Dirección General de Ingresos (DGI) un listado actualizado de las empresas afiliadas, con sus respectivos registros únicos, e informar sobre las actividades económicas que desarrollan en el área.

Asimismo, se contempla la conformación de una comisión encargada de revisar el contrato entre el Estado y la Fundación, con el propósito de evaluar posibles modificaciones al régimen de exoneraciones y fortalecer su regulación.

La comisión tendrá un plazo de nueve meses, contados a partir de la promulgación de la adenda como ley de la República, para presentar, de ser necesario, una propuesta legislativa que reglamente el régimen especial de Ciudad del Saber.