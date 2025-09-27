Aprehenden en Veracruz a un requerido por violación sexual agravada

La Policía Nacional, mediante acciones del Sistema de Verificación Ciudadana (SVC), logró la aprehensión de una persona requerida por el delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación sexual agravada.

La PN comunicó que la captura se efectuó en el sector de Puente Venado, corregimiento de Veracruz, durante un operativo desarrollado en el marco del Plan Firmeza, estrategia de seguridad que refuerza los patrullajes, retenes y controles en distintos puntos del país con el objetivo de ubicar a personas requeridas por la justicia y prevenir hechos delictivos.

Según detalló la entidad, el individuo mantenía orden de aprehensión vigente, por lo cual fue trasladado de inmediato y puesto a disposición de las autoridades competentes, a fin de que enfrente los trámites judiciales correspondientes.