Aprehenden a ocho personas por diversos delitos en Colón

Como parte de las acciones operativas desarrolladas en la provincia de Colón, unidades de la Policía Nacional (PN) aprehendieron a ocho personas requeridas por la presunta comisión de hechos delictivos, informó la PN.

Según la institución, entre los aprehendidos figura un hombre presuntamente vinculado a una investigación por el delito de violación en perjuicio de una infante. También, dos personas por lesiones personales, dos por hurto, uno por delitos relacionados con drogas y otras dos por delitos contra el orden jurídico, familiar y el estado civil.

Los aprehendidos fueron trasladados para los trámites correspondientes a fin de ser puestos a disposición de los diferentes despachos judiciales que los requiere.