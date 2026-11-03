Aprehenden a hombre de 44 años por presunto homicidio de su tío en Bugaba

Un hombre de 44 años fue aprehendido en flagrancia por su presunta vinculación con la muerte de su tío, un adulto mayor de 67 años, en un hecho registrado el pasado 2 de noviembre en el sector de Dulce Hogar, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

La Procuraduría General de la Nación informó que, a través de la Fiscalía Regional de Chiriquí, mantiene abierta una investigación por este caso, que es atendido por la Sección Especializada de Homicidio y Femicidio.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima fue agredida dentro de su propia residencia, donde posteriormente se produjo su fallecimiento. En el lugar, las autoridades lograron la aprehensión del presunto agresor, quien sería familiar directo del adulto mayor.

El Ministerio Público adelanta las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades penales.