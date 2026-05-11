Aprehenden a dos personas por caso de tentativa de homicidio en Cristóbal Este

Dos personas fueron aprehendidas por unidades policiales mediante diligencia de allanamiento en la provincia de Colón, por su presunta vinculación a un caso de tentativa de homicidio, informaron de la Policía Nacional (PN).

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados con un hecho ocurrido el pasado domingo, 10 de mayo, en el corregimiento de Cristóbal Este, donde dos personas resultaron heridas por impactos de arma de fuego.

Las capturas se realizaron en el sector de Alto de Los Lagos, durante una diligencia de allanamiento en la que además se incautaron cinco teléfonos celulares como parte de las evidencias que serán analizadas dentro del proceso que adelanta la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Colón, agregaron las autoridades.