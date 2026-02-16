Aprehenden a 927 personas durante operativos de Carnaval

Durante el operativo de Carnaval 2026, un total de 927 personas fueron aprehendidas. De estas, 473 fueron por oficio, 322 por faltas administrativas, 74 en flagrancia y 58 por microtráfico, informó la Policía Nacional en un comunicado.

Asimismo, se realizaron 169 diligencias de allanamiento, en las cuales se decomisaron 12 armas de fuego y 14 paquetes de droga, y se logró la recuperación de un vehículo.

En materia de tránsito, se reportó un total de 131,592 vehículos desplazándose hacia el interior del país. Además, se emitieron 4,595 boletas por diversas infracciones. Entre las faltas más recurrentes destacan: 1,163 por exceso de velocidad, 291 por embriaguez comprobada, 214 por luces inadecuadas, 131 por licencias vencidas y 90 por conducir con aliento alcohólico.

Finalmente, 617 vehículos fueron removidos por grúas debido a diferentes violaciones al Reglamento de Tránsito.