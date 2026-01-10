Aprehenden a 231 personas en las últimas 24 horas

En las últimas 24 horas se aprehendieron 231 personas, en el marco del Plan Firmeza y la Operación Odiseo-Vigilancia, de los cuales 156 fueron por oficio, 56 por faltas administrativas, 10 en flagrancia y nueve por microtráfico, informó la Policía Nacional (PN).

Revelaron que se realizaron 32 diligencias de allanamiento donde se decomisó 12 armas de fuego, 28 municiones, B/ 130.00 en efectivo y se recuperaron dos vehículos.

Asimismo, en matera de tránsito se colocaron 1,540 infracciones, de las cuales destacan 175 por exceso de velocidad, 117 por luces no adecuadas, 48 por licencia vencida, 08 por hablar por celular, 22 por embriaguez comprobada y 15 por aliento alcohólico. También 144 vehículos fueron remolcados en grúa por diversas causas.