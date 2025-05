Apede exige retorno a las aulas de clases

”Exigimos a los educadores que permitan a nuestros hijos volver a las aulas y al gobierno aumentar esfuerzos para que puedan continuar su camino hacia un futuro brillante” , es el llamado de Giulia De Sancti, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

La petición se hace frente a la huelga del sector magisterial que inició el pasado 23 de abril, y que ha mantenido gran cantidad de estudiantes sin recibir clases.

De Sancti agregó que, “la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de Panamá. Es el camino para romper el círculo de pobreza y es uno de los principales derechos que debemos garantizar a nuestros hijos. Sin embargo, desde más de un mes, miles de niñas, niños y adolescentes han sido privados de ese derecho a causa del paro de educadores”.

“Los maestros no tienen cualquier misión, tienen un compromiso con la educación, con sus estudiantes y con el país. La continuidad del proceso educativo, interrumpido por los paros, es igualmente relevante como la calidad de la educación. Este año, los maestros solo han permitido que los estudiantes acudan a 33, de los 54 días transcurridos de calendario lectivo”, destacó.

La empresaria señaló que, “el derecho de nuestros hijos a recibir educación continua no puede ser un rehén. Es vital que enviemos a los estudiantes a los colegios y que reciban clases. El hecho de que no asistan al aula por miedo a que las clases no se den, contribuye aún más a la inequidad y el rezago”.