$!Anuncian un diálogo para impulsar reforma educativa

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Jorge Bloise Iglesias, iniciará un proceso nacional de diálogo para la construcción de una nueva Ley Orgánica de Educación, que sustituya la normativa vigente desde 1946.

Este plan comenzará 23 de enero, con un acto inaugural en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, donde se instalarán las mesas de diálogo para la reforma educativa.

Bloise advirtió que la situación educativa del país es crítica. Citó datos como los resultados de PISA 2022, que revelan que 8 de cada 10 estudiantes panameños de 15 años no dominan matemáticas básicas; la brecha territorial, donde un niño nacido en una comarca indígena recibe en promedio cuatro años menos de escolaridad que uno de la capital; y la existencia de 220 escuelas con infraestructura precaria, además del aumento de la deserción escolar.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, subrayó que la educación es un tema nacional y señaló que su aspiración es dejar al país una ley moderna que garantice estabilidad educativa por al menos 50 años, reduzca la desigualdad entre educación pública y privada.

En la misma línea, la ministra de Educación, Lucy Molinar, afirmó que no se trata de una reforma parcial, sino de reconstruir integralmente el sistema educativo para adaptarlo al siglo XXI. “Vamos a hacer todo el sistema nuevo, todo nuevo”.