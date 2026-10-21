Anuncian operativo de inversión de vías en la Zona Paga de San Isidro desde mañana 22 de octubre

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en coordinación con la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional y la empresa MiBus, informó que a partir del jueves 22 de octubre se implementará un operativo de inversión de vías en el sector de la Zona Paga de San Isidro.

Según el comunicado, la medida se aplicará en un horario de 3:00 p. m. a 6:30 p. m. Durante este periodo, las unidades de MiBus con dirección hacia Las Cumbres mantendrán su circulación habitual, mientras que los vehículos particulares deberán transitar por el lado derecho de la zona paga utilizando el carril invertido. Por su parte, los buses que se dirijan hacia el centro de la ciudad operarán del lado derecho, en la parte exterior del recinto.

Las autoridades exhortaron a los conductores a mantener la precaución, acatar las señales de tránsito y tomar las previsiones correspondientes para garantizar un flujo vehicular seguro.