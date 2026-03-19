Anuncian mejoras y programas de resocialización en centro femenino de Chiriquí

Con el objetivo de dar respuestas concretas a las peticiones de las privadas de libertad, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto a la Primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, visitaron por segunda vez el Centro Femenino Los Algarrobos, en la provincia de Chiriquí.

Durante el recorrido, la Primera Dama manifestó que las internas deben tener una segunda oportunidad y aseguró que cuentan con el respaldo del Gobierno. Además, anunció que se impulsarán más talleres, actividades deportivas y aulas para su preparación. También indicó que se realizarán mejoras en el área de los custodios, con el fin de garantizar condiciones más dignas.

Por su parte, la ministra de Gobierno exhortó a las privadas de libertad a participar en los programas intra y extramuros, señalando que el centro debe convertirse en un espacio productivo y orientado al avance de todas.

El director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, destacó que la visita valida compromisos adquiridos previamente y forma parte de los nuevos proyectos destinados a atender las carencias del centro.

Entre las acciones anunciadas se encuentran el fortalecimiento de los talleres, la construcción del área de cocina con la implementación de una panadería, que permitirá abastecer al centro y generar productos para la venta, así como mejoras en el salón de belleza y en los espacios de producción, con apoyo de la empresa privada.

Las autoridades indicaron que el objetivo es transformar el centro en un espacio moderno, digno y adecuado para el cumplimiento de las condenas.

Durante la jornada también se inauguró una liga de fútbol sala y se presentó el conjunto folclórico “Alas de Libertad”. Además, la ministra visitó el Centro Penitenciario de Chiriquí, donde conversó con los privados de libertad y los motivó a participar en programas de resocialización.