Anuncian más de B/.17 millones en proyectos para impulsar la infraestructura cultural en Coclé

Durante el Consejo de Gabinete Ampliado realizado en Penonomé, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, anunció una inversión superior a los B/.17 millones para ejecutar nueve proyectos estratégicos en la provincia de Coclé, iniciativas que según la institución beneficiarán a unos 300 mil panameños.

Herrera señaló que, bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, estas acciones buscan fortalecer la infraestructura cultural, restaurar patrimonio histórico y crear espacios comunitarios que impulsen el desarrollo social y económico de la región.

El Centro de Arte y Cultura Estelina Tejera, ubicado en Penonomé, es la obra más avanzada y ya se encuentra en ejecución. Este proyecto, con una inversión que supera los B/.12.5 millones, constituye el eje central de la estrategia cultural para Coclé. La ministra explicó que el centro tendrá como misión ofrecer formación artística, mantener una programación cultural permanente y brindar un espacio comunitario para el desarrollo social. Su inauguración está prevista para noviembre de este año.

El resto de los proyectos se encuentra en trámites, planificación o licitación. Entre ellos destaca la Plaza Sombrero Pintado en La Pintada, cuya inversión asciende a B/.748,133.57, con entrega prevista para febrero de 2027. Según MiCultura, esta obra beneficiará a unas 5 mil personas.

Otro proyecto presentado fue el Centro de Motivación y Aprendizaje Cultural Latidos del Barrio, orientado a la reconstrucción del tejido social mediante arte, cultura y deporte. Con una inversión de B/.2 millones, beneficiará a más de 52 mil personas y se estima su entrega para marzo de 2027.

Asimismo, se contemplan las restauraciones de las bibliotecas José María Pinilla Urrutia en Natá y Melchor Lasso de La Vega en Pocrí, Aguadulce, cuyas licitaciones se prevén para este año. Ambas requieren una inversión conjunta superior a B/.500 mil y beneficiarán a unas 2,450 personas.

La Dirección de Patrimonio Cultural también prepara la restauración de varias iglesias históricas de la provincia, con una inversión de B/.260 mil, incluida la rehabilitación integral del Santuario de la Virgen del Carmen, que demandará B/.330 mil, y la Capilla de San Juan de Dios. Además, se contempla renovar la museografía del Museo del Parque Arqueológico El Caño, abierta desde 1979.

Entre los proyectos más ambiciosos destaca el Museo del Oro, un complejo museístico desarrollado en conjunto con la Alcaldía de Natá. La obra busca garantizar la conservación adecuada de bienes arqueológicos y fortalecer la educación técnica en conservación, arqueología, museología y patrimonio.

“Buscamos descentralizar la oferta cultural nacional y crear un polo de desarrollo regional. Integrar el museo con el sistema educativo local, promover la formación técnica y consolidar la candidatura del Valle del Río Grande como Patrimonio Mundial de la Unesco”, expresó Herrera.