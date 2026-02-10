Anuncian horarios de los mercados municipales durante carnavales

La Alcaldía de Panamá informó a través de un comunicado los horarios de atención y cierres de los mercados municipales durante las festividades de Carnaval:

- Mercado de Alcalde Díaz

Lunes, martes de Carnaval y Miércoles de Ceniza 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

- Mercado de Pacora

Cerrado del domingo 15 al miércoles 18 de febrero de 2026.

- Mercado de Pueblo Nuevo

Cerrado del sábado 14 al miércoles 18 de febrero de 2026.

- Mercado de Mariscos

Área minorista: 5:00 a.m. a 5:00 p.m.

Área mayorista: 2:00 a.m. a 10:00 a.m.

Área de restaurantes: 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

- Mercado San Felipe Neri5:00 a.m. a 4:00 p.m.