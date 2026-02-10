Anuncian horarios de los mercados municipales durante carnavales

La Alcaldía de Panamá informó a través de un comunicado los horarios de atención y cierres de los mercados municipales durante las festividades de Carnaval:- Mercado de Alcalde DíazLunes, martes de Carnaval y Miércoles de Ceniza 7:00 a.m. a 3:00 p.m.- Mercado de PacoraCerrado del domingo 15 al miércoles 18 de febrero de 2026.- Mercado de Pueblo NuevoCerrado del sábado 14 al miércoles 18 de febrero de 2026.- Mercado de MariscosÁrea minorista: 5:00 a.m. a 5:00 p.m.Área mayorista: 2:00 a.m. a 10:00 a.m.Área de restaurantes: 10:00 a.m. a 11:00 p.m.- Mercado San Felipe Neri5:00 a.m. a 4:00 p.m.