Antonio Tercero González inicia reuniones con personal del IDAAN en Carrasquilla

El director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Antonio Tercero González, sostuvo este miércoles su primera reunión de trabajo con el equipo de la Gerencia Metropolitana, como parte de las acciones para fortalecer el abastecimiento de agua potable en distintos sectores de la capital.

El encuentro se realizó en las instalaciones de la Gerencia Metropolitana, ubicadas en Carrasquilla, y contó con la participación de subgerentes regionales, personal administrativo y colaboradores de campo.

Durante la reunión, Tercero González indicó que una de las prioridades inmediatas de la administración será la reparación de fugas y la optimización de la red de distribución para mejorar la continuidad y calidad del suministro de agua potable.

El director ejecutivo también destacó la importancia del recurso humano dentro de la institución y llamó al personal a mantener el compromiso con sus funciones.

“Cuando el personal responde al trabajo, uno tiene que buscar los mecanismos para retribuirle, y el director ejecutivo tiene que abogar por ustedes”, expresó.

Según se informó durante el encuentro, miembros del equipo plantearon necesidades acumuladas desde hace años y señalaron que “ningún director ejecutivo las había escuchado”.

La reunión formó parte de una serie de visitas que el nuevo director realiza a direcciones regionales y plantas potabilizadoras a nivel nacional.

Tras el encuentro, Tercero González recorrió las oficinas de la Gerencia Metropolitana junto al gerente y subgerentes del área, además de visitar el área de saneamiento, donde conoció parte de los equipos utilizados por el personal técnico.