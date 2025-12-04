Ampliación del Corredor de las Playas será una realidad, según Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el Ministerio de Obras Públicas (MOP), avanza en la licitación para mejorar la movilidad vial en Panamá Oeste, con la ampliación del Corredor de las Playas.

Según el mandatario, el ministro del MOP, José Luis Andrade le informó que espera adjudicar la obra en las próximas semanas e iniciar los trabajos en 45 días. “El proyecto comprende la ampliación de 4 a 6 carriles, en unos 20 kilómetros en el tramo El Espino-Sajalices, y un viaducto en el área montañosa de Campana, que es un tramo bastante complicado”, manifestó.

“En su desarrollo, la obra beneficiará con trabajo directo a unos 600 panameños e indirecto, a mil más”, agregó.