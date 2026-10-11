Alcaldía estima 150 toneladas de ayuda para Azuero

La Alcaldía de Panamá informó que la ayuda humanitaria gestionada para las comunidades afectadas por el sismo en Azuero se estima en unas 150 toneladas, cifra que podría aumentar mientras continúan llegando donaciones ciudadanas.

El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, se trasladó a Chitré, provincia de Herrera, con suministros adicionales. Según detalló, cuatro camiones ya habían llegado al centro de acopio de esa ciudad, donde calculó que se encontraban más de 100 toneladas de ayuda.

Mizrachi explicó que la distribución se coordinará mediante horarios de 30 minutos asignados a alcaldes y representantes de hospitales para retirar los suministros necesarios. También anunció visitas a las comunidades para verificar que la ayuda llegue a las familias afectadas.

Entre los artículos recolectados hay agua, alimentos secos, productos de aseo, colchones y comida para mascotas. La recepción, clasificación y preparación de los suministros está a cargo de colaboradores municipales que participan voluntariamente en turnos de trabajo.

El centro de acopio, ubicado en la planta baja del edificio Hatillo, mantiene la recepción de donaciones. Para facilitar las entregas, cuenta con un sistema de autorápido que permite a los ciudadanos aportar desde sus vehículos.

Como parte del seguimiento de los envíos, el Municipio utiliza dispositivos AirTag para apoyar la localización de las remesas y supervisar las entregas. Además, Mizrachi señaló que realiza gestiones con Tesla para conseguir sistemas de baterías portátiles destinados a comunidades sin electricidad.

La Alcaldía también ha distribuido agua a personas y familias que permanecían en puntos seguros de distintos sectores del distrito de Panamá tras el sismo, mientras continúa preparando nuevos envíos para las zonas afectadas.