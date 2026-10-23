Alcaldesa de Darién Nadine González es reelecta al cargo de presidenta de AMUPA

Tras una Asamblea General Ordinaria en la que participaron alcaldes y representantes de todo el país, Nadine González, alcaldesa del distrito de Pinogana (provincia de Darién), fue reelecta de manera unánime para presidir la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA) durante el periodo 2027-2029.

Durante su intervención, la presidenta reelecta hizo un balance de los avances logrados en su gestión anterior y delineó las metas prioritarias para los próximos años, poniendo especial énfasis en la descentralización financiera y la autonomía de los gobiernos locales.

“Tenemos un gran reto: buscar más recursos para las autoridades locales, un tema que no ha sido revisado desde hace años. Esto quedó demostrado durante los recientes sismos que sacudió a nuestro país, donde la primera respuesta y reacción provino directamente de las autoridades locales”, destacó González.

La presidenta de AMUPA insistió en que las municipalidades necesitan un porcentaje fijo del presupuesto del Estado destinado a atender las necesidades de las comunidades. No obstante, reconoció que esta exigencia va de la mano de una alta rendición de cuentas.

“Estamos conscientes de que los recursos que se nos asignen deben ser utilizados de manera transparente y con participación ciudadana”, afirmó González, al tiempo que advirtió que el gremio fiscalizará rigurosamente que los fondos transferidos desde el Gobierno Central hacia los gobiernos locales se ejecuten bajo estrictos estándares de transparencia e informes públicos.

La nueva Junta Directiva de AMUPA, conformada por 21 integrantes que asumirán el compromiso de representar a los municipios del país, tomará posesión formal de sus cargos a inicios del próximo año 2027.