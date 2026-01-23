Alcaldesa de Arraiján pide consulta pública para aprobar proyecto del Mirador del Puente de las Américas

La alcaldesa del distrito de Arraiján, Stephany Peñalba, pidió que se someta a consulta pública cualquier proyecto que se pretenda realizar en el Mirador del Puente de las Américas, al tiempo que presentó su propio plan para este espacio público.

“Pido que se respete la autonomía y también que se someta a consulta pública cualquier intervención que se quiera realizar en el Mirador del Puente de las Américas”, manifestó la funcionaria en un video publicado en redes sociales.

En la grabación, Peñalba afirmó que actuó conforme a la ley y motivada por la seguridad de los nacionales y turistas que visitan el sitio.

“Contamos con tres informes técnicos emitidos: uno por la Dirección de Obras y Construcciones, otro por Sinaproc y, por último, un informe externo. Todos concluyeron que las estructuras presentaban un deterioro estructural avanzado con desprendimientos de concreto, corrosión de acero, abultamientos y rajaduras, lo que configura un riesgo real e inminente”, reiteró.

La alcaldesa también aclaró el marco jurídico del tema al destacar que el Mirador del Puente de las Américas “no es un monumento ni tampoco es un patrimonio histórico nacional, ya que no cuenta con la declaratoria, inscripción ni protección legal por parte del Ministerio de Cultura”.

En cuanto a su propuesta para esta zona, la Alcaldía presentó un video en el que se detalla el interés de crear un espacio con un centro de información, baños, estacionamientos para autobuses, estaciones de carga para vehículos eléctricos y puestos para la venta de artesanías, todo rodeado por las banderas de todas las provincias y de los pueblos originarios.

Además, espera erigir un memorial multicultural en cuyo mármol se grabarán los nombres de quienes contribuyeron a la construcción del Canal de Panamá, como homenaje a los países participantes, así como un monumento a los mártires del 9 de enero.