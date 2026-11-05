Alcalde Galván destaca obras en Colón durante actos del 5 de noviembre

El alcalde de Colón, Diógenes Galván, destacó las obras ejecutadas por el Gobierno Nacional en la provincia y reconoció la gestión del presidente José Raúl Mulino durante la sesión solemne del Consejo Municipal, realizada este 5 de noviembre como parte de los actos por los 123 años de la separación de Panamá de Colombia.

“Muchos de nosotros preferimos un mandatario que resuelva a uno que divierta. Sus acciones, presidente, indudablemente lo ubican en la primera categoría, los que resuelven”, expresó Galván ante el mandatario y los asistentes.

Entre las obras que mencionó estuvieron los estadios Mariano Bula y Armando Dely Valdés, el hospital Amador Guerrero y la restauración de la iglesia de San Felipe de Portobelo, que, según indicó, fue recuperada después de 81 años.

“Por eso hoy quiero darle las gracias, señor presidente, y pedirle a todos los que estamos aquí, sobre todo a los colonenses, un aplauso por los logros del presidente de la República”, manifestó el alcalde.

Durante la ceremonia, el presidente entregó el pabellón nacional a jóvenes atletas colonenses que obtuvieron medallas de oro en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos (CODICADER 2026). Los abanderados fueron el equipo de baloncesto del Colegio Abel Bravo, Ahysmar Petterson, del colegio Gatuncillo, y el levantador de pesas Marcos Murillo, del colegio Rufo Garay.

Por su parte, la primera dama, Maricel de Mulino, entregó un reconocimiento al equipo de debate del colegio bilingüe Eben-Ezer, ganador de la segunda generación de Debate Z en octubre de 2026.

El orador de fondo, Ángel Luzcando, representante de Colón en el Concurso Nacional de Oratoria, dirigió un mensaje a los jóvenes de la provincia sobre las dificultades y los estigmas que enfrentan.

“Nunca permitan que las circunstancias desfavorables escriban el final de una historia que todavía tienen la oportunidad de continuar”, expresó.

Luzcando también recordó el papel de la provincia en la historia nacional al señalar que Colón “no fue un simple espectador de nuestra historia, sino protagonista de las grandes decisiones que marcaron el destino de Panamá”.