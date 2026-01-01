Alcalde denuncia vandalismo a basurero inteligente en el primer día del año

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, denunció un acto de vandalismo registrado en el primer día del año, luego de que un basurero inteligente amaneciera quemado y destruido, situación que calificó como negativa para la ciudad.

Desde la red social X, el jefe del gobierno local de la ciudad de Panamá señaló que el hecho dejó preocupación entre las autoridades municipales. “Amanecer al primer día del año con un basurero inteligente quemado y vandalizado deja un mal sabor para todos”.

Mizrachi indicó que en el área donde ocurrió el hecho no existen cámaras de videovigilancia que permitan identificar a los responsables. “No hay una sola cámara en el área que captura el vandalizador”.

Ante esta situación, el alcalde anunció que durante 2026 se ampliará el sistema de vigilancia en la ciudad capital. “Este 2026 instalaremos +500 nuevas cámaras a lo largo de la ciudad para garantizar la seguridad de todos”.