Alcalde de Pedasí advierte crisis de agua en pleno Carnaval

En el punto más alto de los carnavales, el principal destino turístico de Azuero enfrenta una severa crisis en el suministro de agua potable. La llegada masiva de miles de visitantes ha disparado la demanda, dejando al descubierto la fragilidad de la red hídrica en pleno apogeo económico del distrito.

El alcalde Miguel F. Batista expresó este domingo en su cuenta de X su descontento por la situación y cuestionó la gestión del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

“Excusas, excusas, excusas... al director el puesto le quedó grande. Azuero sin agua, Pedasí principal destino turístico sin agua, sin plan para estas fechas y cisternas dañadas. Desde que asumió el puesto pusimos en conocimiento de la situación. Haga algo”, manifestó el alcalde en la red social.

Batista confirmó que actualmente hay sectores donde el servicio es inexistente desde hace varios días. “Hay áreas donde no está llegando agua, incluso desde antes del carnaval”, aseguró en otros medios informativos.

Entre las comunidades más afectadas, mencionó Santa Catalina, Calle Arriba, El Naranjal y parte del área central del distrito, donde, según indicó, hay viviendas con más de cinco días sin recibir el suministro.

El alcalde también señaló que al menos 15 días antes del inicio de las fiestas ya se registraban fallas más severas que en años anteriores, con interrupciones nocturnas prolongadas, lo que evidenciaba una situación crítica en el sistema.