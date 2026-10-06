Alcalde de Colón acusa al Concejo de bloquear fondos de descentralización

Los ánimos se caldearon este martes, 6 de octubre, durante la sesión del Consejo Municipal del distrito de Colón, donde el alcalde Diógenes Galván cuestionó el retraso en la aprobación del acuerdo que permitiría utilizar los fondos de descentralización correspondientes a 2026.

Durante su intervención, Galván afirmó que desde hace un año el Concejo no ha aprobado el acuerdo y advirtió que esto impediría utilizar los recursos destinados a proyectos previamente aprobados por las comunidades.

“El Concejo está boicoteando la aprobación de este acuerdo y no se van a poder utilizar los fondos de descentralización de los proyectos aprobados por las comunidades”, sostuvo el alcalde en un video difundido por Telemetro Reporta.

El funcionario hizo un llamado a las más de 1,200 personas que, según indicó, han participado en las consultas realizadas por la Alcaldía, para que acudan a la próxima sesión del Concejo a defender el uso de los fondos públicos.

Galván también acusó a los concejales de utilizar la aprobación de los recursos como mecanismo de presión para que avale una prórroga del contrato de recolección de basura. “No podemos permitir que el uso de los fondos públicos sea una moneda de cambio para extorsionar al alcalde para que apruebe una prórroga de un contrato de basura”, afirmó.