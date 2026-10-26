Aguaseo niega incumplimiento y defiende su trayectoria en Colón

La gerente general de Aguaseo S.A., Danisha Lay, aseguró que la empresa desconoce los resultados del estudio sobre el relleno sanitario apoyado por la CAF, al cual hizo referencia el alcalde de Colón, Diógenes Galván, para oponerse a la prórroga del contrato. “He escuchado por medios y redes sociales que se ha hecho un estudio dentro del relleno sanitario; sin embargo, no hemos sido notificados de lo que ha arrojado ese informe”, afirmó. Añadió que “formalmente no hemos recibido ninguna documentación ni se nos ha hecho extensivo ningún tipo de comunicado o anuncio al respecto de manera directa como empresa”.

Sobre las críticas por un supuesto mal servicio, Lay negó además la existencia de una notificación formal sobre presuntos incumplimientos: “Lo único que se ha recibido por parte de la Alcaldía han sido las declaraciones a través de las redes sociales”, y remarcó que “la comunicación ha sido completamente nula desde la municipalidad hacia la empresa, pero no así de la empresa hacia la municipalidad”.

Respecto a la falta de tanques de recolección, indicó que no es responsabilidad de la compañía: “Él (alcalde Galván) reconoció en declaraciones anteriores que nosotros no éramos los responsables de colocar los tanques”.

Finalmente, al referirse a la capacidad operativa de la empresa, cuestionó: “¿Cómo no vamos a tener experiencia luego de 25 años?”.