Aguaseo niega incumplimiento y defiende su trayectoria en Colón

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> La propuesta contempla un plan de inversión por 45 millones de dólares, previamente aprobado por la Junta Directiva. Estos recursos se destinarán a la renovación integral de la flota y equipos, la construcción de una planta de manejo de residuos reciclables ambientalmente sostenible en alianza con Bayano, la adecuación progresiva por hectáreas del relleno sanitario y la preparación del terreno. De igual forma, se financiarán programas de reciclaje en cada sector y mejoras operativas diseñadas para responder al crecimiento del distrito colonense durante los próximos 20 años.